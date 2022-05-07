Буш назвал Зеленского Черчиллем наших дней. Мы выяснили, что общего и разного у этих политиков

Два политика, которые боролись с фашизмом / Коллаж "Сегодня"

С легкого языка 43-го президента США Джорджа Буша лидера Украины Владимира Зеленскоготеперь сравнивают с премьер-министром ВеликобританииУинстоном Черчиллем.

"Я имел честь поговорить несколько минут с президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем нашего времени", – написал в Instagram после разговора по телефону Буш-младший.

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Сайт "Сегодня" сравнил нашего лидера с легендарным англичанином, определив пять сходных моментов и пять различий между ними.

"Братья" по духу и борьбе

В первую очередь отметим практически одинаковый рост двух лидеров. Разница в росте между Черчиллем и Зеленским всего 2 см. Рост британского политика был 1,68 м, а наш президент – 1,7 м. Среди политиков антигитлеровской коалиции британец был самым низким. Например, рост 32-го американского президента Франклина Рузвельта был 1,88 м, а советского диктатора Иосифа Сталина – 1,71 м.

На Ялтинской конференции в феврале 1945 года

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Как и Уинстон Черчилль в годы Второй мировой войны (1 сентября 1939 – 2 сентября 1945 гг) лидер Украины вместе со всем украинским народом противостоит в разы превосходящей армии.

Почти 80 лет назад вместе с силами, разбросанными в английских колониях по всему миру, на момент начала войны армия Его Величества насчитывала 1 261 200 человек. Общая численность вермахта на тот период составляла 3 214 000 человек.

Численность ВСУ, по данным Википедии составляет в 2022 году 200 000 человек, армия РФ насчитывает в своих рядах 1 902 758 человек.

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Также как и Черчилль Владимир Зеленский выбрал форму общения с гражданами своей страны посредством постоянных обращений. Риторика выступлений обеих политиков предельно откровенна и без какой-либо дипломатии. В день нападения Гитлера на СССР Черчилль произнес в британском парламенте исторические слова:

"Мы будем сражаться с ним на суше, мы будем сражаться с ним на море, мы будем сражаться с ним в воздухе, пока с Божьей помощью не избавим землю от его тени и не освободим народы от его ига. Любой человек или государство, борющиеся против нацизма, получат нашу помощь".

А вот как выступил президент Зеленский после вторжения российской армии, обращаясь к Путину.

"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной! Только не в 30 метрах, как с Макроном и Шольцом, как он их принимает. Я ведь сосед. Меня не нужно за 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной и поговори. Мы никому не угрожаем, мы не террористы, мы не захватываем банки и не захватываем чужие земли".

Вечные проблемы с оппозицией

У обоих политиков были сложные отношения с оппозицией. Черчилль умудрился заполучить оппозицию даже внутри своей Консервативной партии. Ряд членов его Кабинета, включая министра иностранных дел лорда Галифакса, выступали за переговоры с Германией и за достижение мира на условиях Гитлера. Однако премьер-министр решил идти до конца, налаживая связи с потенциальными союзниками в этой борьбе, пусть они и были классовыми врагами.

Как считают историки, именно упорство Черчилля привело к созданию Антигитлеровской коалиции, которая в итоге победила Германию, Италию и Японию. Сегодня же президент Украины смог создать мощную антипутинскую коалицию и добиться такого единства стран ЕС и Западного мира в целом, какого никогда не было со времен окончания второй мировой.

Западные политики приезжают к Зеленскому в Киев целыми делегациями, как было 13 апреля с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии

Отличия

Первая и существенная разница между Зеленским и Черчиллем – украинский лидер не является потомственным аристократом и выходцем из мощного политического клана. Британец же с детства прошел школу высшего света и впитал азы политических игр, воспитываясь в семье потомственных парламентариев. Его отец – лорд Рэндольф Генри Спенсер Черчилль был известным политиком, депутатом Палаты общин от Консервативной партии, занимал должность Канцлера казначейства. Тем не менее Уинстон начал свою политическую карьеру без помощи отца – к этому моменту лорд Рэндольф умер.

Второе существенное отличие – Черчилль возглавил борьбу своего народа против Германии будучи профессиональным военным и имея за плечами богатый военный опыт, а, как известно, Владимир Зеленский таким похвастаться не может.

Премьер Великобритании в 1895 году окончил Королевское военное училище в Сандхерсте. Затем в качестве военного журналиста побывал на Кубе во время восстания местного населения против испанцев, во время подавления восстания пуштунских племен он был в Малаканде (современный Пакистан) и принимал участие в последней кавалерийской атаке британской армии в Судане в 1898 году.

Черчилль (в центре) на военной службе в 1916 году

Разное отношение у данных политиков к алкоголю. Как известно, наш президент больше предпочитает заниматься спортом, о чем до войны регулярно сообщал на своей странице в Instagram. Про британского премьера было известно, что он начинал день с бокала брюта и в течение дня мог легко опустошить бутылочку хорошего коньяка.

Правда, в юности Черчилль увлекался фехтованием. Он даже стал чемпионом школы в 1892 году. Зеленский предпочитает бег и тренажерный зал. Также через всю жизнь Черчилль пронес любовь к лошадям и скачкам.

Еще одно важное отличие – Черчилль является лауреатом Нобелевской премии. Правда, не мира, как можно было бы предположить за его вклад в борьбу с нацистской Германией (тогда ее бы пришлось разделить с диктатором Сталиным), а по литературе. Дело в том, что еще в студенческие годы будущий политик увлекался прозой. В его литературном багаже есть автобиография, повести и романы.

В 1953 году Нобелевский комитет отметил лондонского политика самой высокой наградой в области литературы "за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности".