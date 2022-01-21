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Чи буде повномасштабна війна: "Свобода слова Савіка Шустера"

Марія Дмитренко
21 січня, 15:37
Також політики вирішили розібратися, чому Зеленський називає цю інформацію чутками

У прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" сьогодні, 21 січня, о 21:00 експерти обговорять російську агресію проти нашої держави і не лише.

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На порядку денному такі питання:

  • Весь світ говорить про вторгнення Путіна в Україну найближчим часом, а Володимир Зеленський називає цю інформацію чутками. Чому?
  • Чи буде повномасштабна війна?
  • Справа Порошенка: державна зрада чи розправа над опонентом?

Серед гостей студії:

  • Петро Порошенко – президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність";
  • Арсеній Яценюк – лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014-2016);
  • Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України (2014 – липень 2021);
  • Дмитро Разумков – народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради України (2019-2021);
  • Василь Бурба – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (2016-2020);
  • Сергій Соболєв – заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";
  • Андрій Білецький – лідер партії "Національний корпус";
  • Роман Костенко – народний депутат, "ГОЛОС", полковник Служби безпеки України.

Раніше ми повідомляли, що в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" ексміністр оборони України Степан Полторак заявив, що Москва не відмовилася від своєї мети – знищити державу України.

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Також нагадаємо, Савік Шустер уже зробив чотири щеплення від коронавірусу.