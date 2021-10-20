Більше 50% українців вірять, що Зеленський має офшорні рахунки за кордоном – опитування

Офшорні рахунки Володимира Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"

56,9% українців вірять, що президент України Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають офшорні рахунки за кордоном.

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 15-18 жовтня.

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Результати дослідження

Як стало відомо, про міжнародне розслідування Pandora Papers щодо офшорів знають 61,7% українців, водночас 13,8% стверджують, що досить добре поінформовані, а 47,9% відповідають, що тільки чули, але не знають подробиць.

Зазначається, що для 77,1% респондентів це неприпустимо, щоб вищі посадові особи в державі та провідні політики володіли офшорними рахунками за кордоном. Одночасно 15,6% вважають, що в цьому немає нічого поганого.

Крім того, 56,9% респондентів вірять, що Зеленський і його бізнес-партнери мають офшорні рахунки за кордоном, а бізнесмен Ігор Коломойський нібито виводив кошти з ПриватБанку, зокрема через "95 квартал". 22,6% респондентів – не вірять у це.

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Як проводили дослідження?

Соцопитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (випадкової генерації телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням). Загалом опитано 1 200 респондентів, що проживають в усіх регіонах України (крім АР Крим).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не входять території, тимчасово неконтрольовані владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

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Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

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