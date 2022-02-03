Бойовики тремтять від страху! Резніков озвучив хороші новини з Донбасу

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Ситуація у зоні ООС контрольована, інтенсивність провокацій з боку російських найманців невисока. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Цього тижня один раз було обстріляно населений пункт – це Світлодарськ. Учора, на жаль, ми зафіксували скидання гранати з БПЛА у пункті пропуску "Гнутове". Наша розвідка спостерігає переляк та психофізичний стан низького рівня серед бойовиків та найманців через російську пропаганду... про українське вторгнення", – сказав він.

За його словами, сьогодні у зоні проведення бойових дій фіксується зменшення бойових втрат серед українських військових.

"У нас за 21 день не загинув жоден наш воїн. Я сподіваюся, що ця тенденція збережеться. Це не ідеальний, але вже режим припинення вогню, який починає працювати", – сказав він.

Ситуація в ООС