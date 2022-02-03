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Боевики трясутся от страха! Резников озвучил хорошие новости с Донбасса

Наталья Магдык
3 февраля, 10:05
На Донбассе за 21 день боевых действий нет погибших среди украинских военных

Министр обороны Алексей Резников рассказал о ситуации на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация в зоне ООС контролируема, интенсивность провокаций со стороны российских наемников невысокая. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр обороны Алексей Резников.

"На этой неделе один раз был обстрелян населенный пункт – это Светлодарск. Вчера, к сожалению, мы зафиксировали сброс гранаты с БПЛА в пункте пропуска "Гнутово". Наша разведка наблюдает испуг и психофизическое состояние низкого уровня среди боевиков и наемников из-за российской пропаганды... об украинском вторжении", – сказал он.

По его словам, на сегодня в зоне проведения боевых действий фиксируется уменьшение боевых потерь среди украинских военных.

"У нас за 21 день не погиб ни один наш воин. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Это не идеальный, но уже режим прекращения огня, который начинает работать", – сказал он.

Ситуация в ООС

  • За прошедшие сутки, 2 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Один из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
  • Боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области. Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17.
  • Кроме этого, в направлении Талаковки враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
  • Недалеко от н. п. Пески обстреляны позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Водяного Донецкой области российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.