Били по голові та погрожували вбити: про що розповів екссуддя Чаус

Суддя Микола Чаус розповів про викрадення / Фото: Колаж: Сьогодні

Екссуддя Микола Чаус дав інтерв'ю народному депутату від партії "Європейська солідарність" Володимиру Ар'єву після того, як вийшов з-під домашнього арешту. В інтерв'ю Чаус розповів, що з ним відбувалося після викрадення з Молдови.

Як Чауса вивозили з Молдови

Микола Чаус розповів, як його машиною вивозили з Молдови та били під час спроб втечі.

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"Там (в машині. – Ред.) вони поклали мене на підлогу і друга людина сіла мені на голову і тримала. Коли я намагався вилізти з-під неї, вона мене била по спині, по нирках. Це тривало хвилин 20-30. Потім, уже за містом, вони мене пересадили в "пиріжок", вони дали мені укол, розв'язали руки і ноги, і ми поїхали... Їхали години дві, може, півтори. По дорозі я запитав, куди ми їдемо — до Румунії чи Придністров'я. Сказали, до Румунії. Я намагався втекти, і коли я рухався, вони мене били по голові. А коли я почав звільняти руки, зробили ще один укол, – сказав він.

Примушували "правильно" відповідати на запитання

Екссуддя розповів, як йому приносили надруковані запитання та вимагали запам'ятати, яку треба дати відповідь.

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"Вони вже приносили питання надруковані на чистих аркушах паперу, і там було багато питань, до 100. Потрібно було під кожним питанням поставити підпис і "так" чи "ні". Навпроти кожного питання стояв плюс чи мінус, і мені сказали, що якщо ти не напишеш так, як там... Один раз вони це, вдруге трохи поміняли запитання... На третій раз принесли без знаків і під відео кажуть: "Тепер пам'ятаєш, де плюс і де мінус?" Тепер без них під відео зачитуєш запитання та говориш "Так", і пишеш..." – сказав він.

За словами Чауса, від нього вимагали сказати, що він був у кабінеті Порошенка і отримував особисто від нього вказівки засудити Корбана (бізнесмен, якого суддя Чаус у 2016 році засудив до півтора року в'язниці умовно за викрадення депутата Верховної Ради. — Ред.). Погрожували, що інакше він не вийде живим із підвалу.

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Справа Чауса