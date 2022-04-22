Непокаране зло завжди повертається – Арсеній Яценюк закликає створити трибунал для Путіна

Путін та його армія скоюють військові злочини, наголосив Арсеній Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк закликав терміново створити реальний правовий механізм для притягнення до відповідальності Путіна та всіх, хто вчиняє злочини проти людства в Україні. Потрібно створити судову справу проти Путіна, заявив він у програмі The Situation Room With Wolf Blitzer на CNN.

"Моє звернення до світу наступне: непокаране зло завжди повертається", – наголосив Яценюк.

Правові механізми, що діють зараз, за словами експрем'єра, не дозволяють притягнути до відповідальності президента країни-агресора і всіх, хто вчиняє воєнні злочини в Україні.

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"Путін та його армія вчиняють воєнні злочини і злочини проти людства. Сьогоднішня правова машина не в стані притягнути до відповідальності Путіна та цих злочинців. Важливо усвідомити, що необхідно терміново створити реальний правовий механізм для притягнення до відповідальності усіх винних", – наголосив він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що Путін уже вчинив злочини у передмістях Києва, у Харкові, Чернігові, не кажучи вже про Маріуполь.

"Світ має твердо відстоювати свої позиції. Потрібні не просто слова. Потрібно надіслати юридичну команду до кожного місця, де Путін вчиняв ці злочини, та створити судову справу проти Путіна", – наголосив Арсеній Яценюк.

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Перше визнання геноцидом

В Естонії офіційно визнали дії Росії в Україні геноцидом українського народу. Таке рішення ухвалив парламент. "За" проголосували 86 депутатів.

У парламенті Естонії (Рійгікогу) заявили, що у війні Росії проти України виявилися систематичні та масові воєнні злочини, скоєні ЗС РФ проти українців. Такі злочини спрямовані політичним та військовим керівництвом РФ та органами пропаганди.

У заяві парламенту сказано, що Російська Федерація скоїла масові звірства проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема у містах Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь та Маріуполь, а також у багатьох інших населених пунктах України.