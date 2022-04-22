Безнаказанное зло всегда возвращается – Арсений Яценюк призывает создать трибунал для Путина

Путин и его армия совершают военные преступления, подчеркнул Арсений Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк призвал срочно создать реальный правовой механизм для привлечения к ответственности Путина и всех совершающих преступления против человечества в Украине. Следует создать судебное дело против Путина, заявил он в программе The Situation Room With Wolf Blitzer на CNN.

"Мое обращение к миру следующее: безнаказанное зло всегда возвращается", – подчеркнул Яценюк.

Правовые механизмы, действующие сейчас, по словам экс-премьера, не позволяют привлечь к ответственности президента страны-агрессора и всех совершающих военные преступления в Украине.

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"Путин и его армия совершают военные преступления и преступления против человечества. Сегодняшняя правовая машина не в состоянии привлечь к ответственности Путина и этих преступников. Важно уяснить, что необходимо срочно создать реальный правовой механизм для привлечения к ответственности всех виновных", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Путин уже совершил преступления в пригородах Киева, в Харькове, Чернигове, не говоря уже о Мариуполе.

"Мир должен твердо отстаивать свои позиции. Нужны не просто слова. Нужно отправить юридическую команду в каждое место, где Путин совершал эти преступления, и создать судебное дело против Путина", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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Первое признание геноцидом

В Эстонии официально признали действия России в Украине геноцидом украинского народа. Такое решение принял парламент. "За" проголосовали 86 депутатов.

В парламенте Эстонии (Рийгикогу) заявили, что в войне России против Украины были систематические и массовые военные преступления, совершенные ВС РФ против украинцев. Такие преступления направлены на политическое и военное руководство РФ и органы пропаганды.

В заявлении парламента говорится, что Российская Федерация совершила массовые зверства против мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности, в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины.