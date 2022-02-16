Білий дім: Атака на Україну може розпочатися будь-якої миті

У Білому домі не помітили відведення військ РФ від кордону України / Колаж "Сьогодні"

Ранок 16 лютого не приніс полегшення Вашингтону у зв'язку з тим, що сталося на цей момент у Східній Європі. "Ми підійшли до того моменту, коли, на нашу думку, атака може початися будь-якої миті", – заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, вийшовши до преси.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

Реклама

Заява

Представниця Білого дому заявила, що вікно для потенційного нападу Росії на Україну залишається відкритим, і попередила, що сфабрикованим приводом для вторгнення можуть бути повідомлення, подібні до тих, що були в середу про масові поховання на Донбасі.

"Всі повинні бути насторожі щодо відео з того регіону, що з'являються в російських ЗМІ", – наголосила Псакі.

"Є те, що Росія каже і що Росія робить. Війська, як і раніше, загрозливо зосереджені на кордоні", – сказала Псакі. Вона зазначила, що США зараз працюють над тим, щоб домогтися скорочення військ на кордоні з Україною, що "піддається перевірці".

Реклама

"Двері для дипломатії, як і раніше, відчинені", – запевнила представник адміністрації президента США.

Обстановка