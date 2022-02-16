Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Влада Події

Білий дім: Атака на Україну може розпочатися будь-якої миті

Ірина Ковальчук
16 лютого, 21:26
У Вашингтоні попередили про провокації на Донбасі

У Білому домі не помітили відведення військ РФ від кордону України / Колаж "Сьогодні"

Ранок 16 лютого не приніс полегшення Вашингтону у зв'язку з тим, що сталося на цей момент у Східній Європі. "Ми підійшли до того моменту, коли, на нашу думку, атака може початися будь-якої миті", – заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, вийшовши до преси.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

Реклама

Заява

Представниця Білого дому заявила, що вікно для потенційного нападу Росії на Україну залишається відкритим, і попередила, що сфабрикованим приводом для вторгнення можуть бути повідомлення, подібні до тих, що були в середу про масові поховання на Донбасі.

"Всі повинні бути насторожі щодо відео з того регіону, що з'являються в російських ЗМІ", – наголосила Псакі.

"Є те, що Росія каже і що Росія робить. Війська, як і раніше, загрозливо зосереджені на кордоні", – сказала Псакі. Вона зазначила, що США зараз працюють над тим, щоб домогтися скорочення військ на кордоні з Україною, що "піддається перевірці".

Реклама

"Двері для дипломатії, як і раніше, відчинені", – запевнила представник адміністрації президента США.

Обстановка

  • Служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія буде готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України у другій половині лютого.
  • Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало відео, на якому видно пересування військ із окупованого Криму. Проте скільки одиниць військової техніки вивели, тримається у секреті.
  • Розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.
  • Президент США Джозеф Байден 15 лютого заявив, що у разі нападу Москви на Україну Росія заплатить високу ціну.
  • 16 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким затвердив Стратегію держбезпеки України. У цьому державному документі Росія вказана як загроза безпеці нашої країни.