Білий дім: Атака на Україну може розпочатися будь-якої миті

У Білому домі не помітили відведення військ РФ від кордону України / Колаж "Сьогодні"
Ранок 16 лютого не приніс полегшення Вашингтону у зв'язку з тим, що сталося на цей момент у Східній Європі. "Ми підійшли до того моменту, коли, на нашу думку, атака може початися будь-якої миті", – заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, вийшовши до преси.
Про це повідомив американський телеканал CNN.
Заява
Представниця Білого дому заявила, що вікно для потенційного нападу Росії на Україну залишається відкритим, і попередила, що сфабрикованим приводом для вторгнення можуть бути повідомлення, подібні до тих, що були в середу про масові поховання на Донбасі.
"Всі повинні бути насторожі щодо відео з того регіону, що з'являються в російських ЗМІ", – наголосила Псакі.
"Є те, що Росія каже і що Росія робить. Війська, як і раніше, загрозливо зосереджені на кордоні", – сказала Псакі. Вона зазначила, що США зараз працюють над тим, щоб домогтися скорочення військ на кордоні з Україною, що "піддається перевірці".
"Двері для дипломатії, як і раніше, відчинені", – запевнила представник адміністрації президента США.
Обстановка
- Служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія буде готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України у другій половині лютого.
- Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало відео, на якому видно пересування військ із окупованого Криму. Проте скільки одиниць військової техніки вивели, тримається у секреті.
- Розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.
- Президент США Джозеф Байден 15 лютого заявив, що у разі нападу Москви на Україну Росія заплатить високу ціну.
- 16 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким затвердив Стратегію держбезпеки України. У цьому державному документі Росія вказана як загроза безпеці нашої країни.