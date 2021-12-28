Лукашенко готується до війни? Білорусь відмовиться від без'ядерного статусу

Олександр Лукашенко Фото: колаж "Сьогодні"
У Білорусі опублікували проєкт нової Конституції, який самопроголошений президент Олександр Лукашенко хоче схвалити на референдумі. Однією з найцікавіших змін є те, що в Конституції більше нічого не буде про позаблоковий та без'ядерний статус Білорусі.
Про це повідомляє БелТА.
З нової редакції пропонують прибрати фразу: "Республіка Білорусь має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною, а державу – нейтральною". Замість неї у проєкті оновленого основного закону йдеться, що "Білорусь виключає військову агресію зі своєї території стосовно інших держав".
На відміну від України, яка, можна сказати, сама відмовилася від ядерної зброї, у Білорусі її ніколи не було. Проте схоже, що диктатор Олександр Лукашенко вирішив налякати сусідів.
Що відомо про оновлення Конституції?
- Конституційний референдум намічено на лютий 2022 року, проте його конкретну дату поки не оголошено. У свою чергу проєкт змін до Конституції було оприлюднено лише 27 грудня.
- Незважаючи на очікування, у положеннях немає згадки про дострокові вибори президента. Водночас парламентські вибори мають відбутися у визначений чинним законодавством час.
- У листопаді Лукашенко заявляв, що може попросити Росію повернути ядерну зброю Білорусі, якщо виникнуть військові загрози з боку країн НАТО.
- Про можливість появи на території Білорусі ядерної зброї заявляв міністр закордонних справ Володимир Макей.
- Пізніше Міністерство закордонних справ Росії не виключило, що Москва може передати Білорусі ядерну зброю.
- Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україну вже лякали розміщенням ядерної зброї в окупованому Криму, але й у разі Білорусі, якщо така передача відбудеться, Київ знатиме, де знаходиться частина російського ядерного потенціалу.