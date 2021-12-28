Лукашенко готується до війни? Білорусь відмовиться від без'ядерного статусу

Олександр Лукашенко Фото: колаж "Сьогодні"

У Білорусі опублікували проєкт нової Конституції, який самопроголошений президент Олександр Лукашенко хоче схвалити на референдумі. Однією з найцікавіших змін є те, що в Конституції більше нічого не буде про позаблоковий та без'ядерний статус Білорусі.

Про це повідомляє БелТА.

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З нової редакції пропонують прибрати фразу: "Республіка Білорусь має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною, а державу – нейтральною". Замість неї у проєкті оновленого основного закону йдеться, що "Білорусь виключає військову агресію зі своєї території стосовно інших держав".

На відміну від України, яка, можна сказати, сама відмовилася від ядерної зброї, у Білорусі її ніколи не було. Проте схоже, що диктатор Олександр Лукашенко вирішив налякати сусідів.

Що відомо про оновлення Конституції?