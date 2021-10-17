Ексдепутат-втікач прийняв громадянство Росії

Онищенко знову змінює місце проживання. Колаж "Сьогодні"

Колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко, якому в Німеччині відмовили в політичному притулку, перебирається в Росію і вже отримав російське громадянство.

Про це він сам заявив Бабелю.

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Він зазначив, що громадянство країни-агресорки отримав ще в минулому році.

"Я тільки отримав за спортом. Виступаю за збірну Росії тепер (з кінного спорту. – Ред.)", – сказав Онищенко.

Колишній політик також спростував чутки про продаж вілли в Німеччині і заявив, що це був спортивний комплекс.

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"Не продавав і не продаю. Я там тільки директор і менеджер. Був мій (спорткомплекс), я продав його у 2019 році. Тепер тут збірна Росії тренується. Російські інвестори купили", – заявив екснардеп.

Нерухомість, якою володів Онищенко в Німеччині. Фото: guteinhausforsale.com/villa

Онищенко підтвердив інформацію про громадянство и Стране. Також він додав, що до кінця року відмовиться від українського паспорта.

"З цього року я представляю збірну команду РФ з кінного спорту на чемпіонаті світу, чемпіонаті Європи і буду вести російських спортсменів до Олімпійських ігор як тренер і спортсмен. А що робити? У мене закінчилися всі іноземні паспорти. Я приходжу в посольства – мені відмовляють. В Україні бардак, кінний спорт загубили, в країні владу поміняли із шила на мило, і толку тут у найближчі роки не буде", – підкреслив він.

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Справа Онищенка