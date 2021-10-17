Беглый экс-депутат Рады принял гражданство России

Онищенко снова меняет место жительства. Коллаж "Сегодня"
Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, которому в Германии отказали в политическом убежище, перебирается в Россию и уже получил российское гражданство.
Об этом он сам заявил Бабелю.
Он отметил, что гражданство страны-агрессора получил еще в прошлом году.
"Я только получил по спорту. Выступаю за сборную России сейчас (по конному спорту. – Ред.)", – сказал Онищенко.
Бывший политик опроверг слухи о продаже виллы в Германии и заявил, что это был спортивный комплекс.
"Не продавал и не продаю. Я там только директор и менеджер. Был мой (спорткомплекс), я продал его в 2019 году. Сейчас здесь сборная России тренируется. Российские инвесторы купили", – заявил экс-нардеп.
Онищенко подтвердил информацию о гражданстве и Стране. Также он добавил, что к концу года откажется от украинского паспорта.
"С этого года я представляю сборную команду РФ по конному спорту на чемпионате мира, чемпионате Европы и буду вести российских спортсменов к Олимпийским играм как тренер и спортсмен. А что делать? У меня закончились все иностранные паспорта. Я прихожу в посольства – мне отказывают. В Украине бардак, конный спорт загубили, в стране власть поменяли с шила на мыло, и толку тут в ближайшие годы не будет", – подчеркнул он.
Дело Онищенко
- НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группировку, которая с помощью соглашений с ПАО "Укргаздобыча" причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн: 1,6 млрд были получены от перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия, а 1,3 млрд – неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.
- Организатором коррупционной схемы, по мнению НАБУ, является Александр Онищенко, в отношении которого в феврале 2020 года САП направила обвинительный акт в суд. В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.
- Сам экс-нардеп все обвинения отвергает. Он считает, что против него развернута очередная кампания, чтобы забрать его бизнес.
- В мае 2020-го Германия отказала в экстрадиции Онищенко в Украину. Оказывается, немецкие судьи переживают, что в киевском СИЗО недостаточно хорошие условия для экс-нардепа.