Беглый экс-депутат Рады принял гражданство России

Онищенко снова меняет место жительства. Коллаж "Сегодня"

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, которому в Германии отказали в политическом убежище, перебирается в Россию и уже получил российское гражданство.

Об этом он сам заявил Бабелю.

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Он отметил, что гражданство страны-агрессора получил еще в прошлом году.

"Я только получил по спорту. Выступаю за сборную России сейчас (по конному спорту. – Ред.)", – сказал Онищенко.

Бывший политик опроверг слухи о продаже виллы в Германии и заявил, что это был спортивный комплекс.

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"Не продавал и не продаю. Я там только директор и менеджер. Был мой (спорткомплекс), я продал его в 2019 году. Сейчас здесь сборная России тренируется. Российские инвесторы купили", – заявил экс-нардеп.

Недвижимость, которой владел Онищенко в Германии. Фото: guteinhausforsale.com/villa

Онищенко подтвердил информацию о гражданстве и Стране. Также он добавил, что к концу года откажется от украинского паспорта.

"С этого года я представляю сборную команду РФ по конному спорту на чемпионате мира, чемпионате Европы и буду вести российских спортсменов к Олимпийским играм как тренер и спортсмен. А что делать? У меня закончились все иностранные паспорта. Я прихожу в посольства – мне отказывают. В Украине бардак, конный спорт загубили, в стране власть поменяли с шила на мыло, и толку тут в ближайшие годы не будет", – подчеркнул он.

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Дело Онищенко