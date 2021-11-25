У Байдена виявили пухлину – лікар розповів про стан президента США

Байдену видалили пухлину у товстому кишечнику. Фото: колаж "Сьогодні"

У президента США Джо Байдена під час проведення колоноскопії виявили доброякісну пухлину, яку медики видалили. Подальше втручання не потрібно.

Як повідомляє СNN, особистий лікар президента Кевін О'Коннор розповів, що гістологічний аналіз зразка, взятого з товстого кишечника, вказав на трубчасту аденому, схожу на поліп, який йому видалили 2008 року.

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За словами лікаря, трубчаста аденома є доброякісним новоутворенням, що повільно зростає, але вважається "потенційно передраковим пошкодженням, яке в даний час не вимагає додаткового втручання".

Наступну процедуру колоноскопії лікар рекомендує пройти через 7-10 років.

Зазначається, що за американськими законами президенту не потрібно публічно розкривати результати медичних перевірок, проте Байден вирішив свідчити про стан свого здоров'я.

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"Байден, як і раніше, придатний до служби і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або пристроїв", – резюмував О'Коннор.

Як розвивалися події

19 листопада Байден прибув до медичного центру Волтера Ріда на плановий щорічний огляд. На час перебування під анестезією передав свої повноваження віцепрезиденту Камалі Гарріс.

У Білому домі зазначили, що віцепрезидент США Камала Гарріс пробула на посаді президента країни одну годину 25 хвилин. Таким чином вона стала першою в історії жінкою, яка виконує обов'язки президента США.

Також нагадаємо, 2007 року віцепрезидент США Дік Чейні понад дві години виконував обов'язки президента США, коли 43-й президент США Джордж Буш також проходив процедуру колоноскопії.