У Байдена обнаружили опухоль – врач рассказал о состоянии президента США

Байдену удалили опухоль в толстом кишечнике. Фото: коллаж "Сегодня"

У президента США Джо Байдена во время проведения колоноскопии обнаружили доброкачественную опухоль, которую медики удалили. Дальнейшее вмешательство не потребуется.

Как сообщает CNN, личный врач президента Кевин О'Коннор рассказал, что гистологический анализ образца, взятого из толстого кишечника, указал на трубчатую аденому, схожую с полипом, который ему удалили в 2008 году.

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По словам врача, трубчатая аденома является доброкачественным и медленно растущим образованием, но считается "потенциально предраковым повреждением, которое в настоящее время не требует дополнительного вмешательства".

Следующую процедуру колоноскопии врач рекомендует пройти через 7-10 лет.

Отмечается, что по американским законам президенту не требуется публично раскрывать результаты медицинских проверок, однако Байден решил прозрачно свидетельствовать о состоянии своего здоровья.

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"Байден по-прежнему годен к службе и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений", – резюмировал О'Коннор.

Как развивались события

19 ноября Байден прибыл в медицинский центр Уолтера Рида на плановый ежегодный осмотр. На время пребывания под анестезией передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис.

В Белом доме отметили, что вице-президент США Камала Харрис пробыла в должности президента страны один час 25 минут. Таким образом она стала первой в истории женщиной, исполняющей обязанности президента США.

Также напомним, в 2007 году вице-президент США Дик Чейни больше двух часов исполнял обязанности президента США, когда 43-й президент США Джордж Буш также проходил процедуру колоноскопии.