Байден – Путіну: "Я не приймаю нічиїх червоних ліній"

Володимир Путін та Джо Байден обговорять українське питання. Фото: Колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден не приймає якихось рамок Росії. Про це він сказав Reuters .

"Оскільки зростають побоювання, що тліючий конфлікт, розв'язаний РФ на Донбасі, може перерости у повномасштабну війну", – сказав він.

За його словами, всі знають про наслідки, але важливими є переговори з Росією.

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"Я не приймаю нічиїх червоних ліній", – відповів американський голова.

З початку президентства Байдена чинна влада США та її союзники демонстрували, що готові застосовувати низку інструментів для протидії шкідливим впливам Росії: "Ми без вагань скористаємося цими та іншими інструментами у майбутньому – так кажуть джерела США.

Туреччина хоче помирити Україну та Росію

26 листопада Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність стати посередником у врегулюванні напруженої ситуації між Києвом та Москвою, що збільшила кількість своїх військ біля кордону України . У відповідь на це радник голови ВП Михайло Подоляк заявив, що президент України Володимир Зеленський вітають бажання президента Туреччини .

РФ не виконує домовленостей

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Мінські угоди мають виконувати усі сторони конфлікту, зокрема Росія, яка ігнорує всі домовленості.

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"Існує низка зобов'язань, в рамках Мінських угод: припинення вогню, яке не виконує Росія, виведення всіх важких озброєнь, цей пункт Росія теж не виконує, дозвіл на моніторинг ОБСЄ, ухвалення закону про особливий статус Донбасу та обмін полоненими за принципом "усіх на всіх" ", Який гальмує російська сторона. Я міг би продовжити. Я думаю, ви зрозуміли. Для танго потрібні двоє".

Як вирішити конфлікт

Президент Володимир Зеленський вважає вступ України до НАТО єдиним шляхом до закінчення війни на Донеччині.

Також Зеленський заявляв, що якщо дипломатичні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі зазнають краху, питання про розрив усіх відносин із окупованими територіями можуть винести референдум.