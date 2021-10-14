Аваков: Україна повинна приєднатися до стратегії колективної безпеки ЄС без НАТО

Аваков вважає, що можна брати участь в європейських програмах і без членства в НАТО / Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в першій своїй колонці на політичну тему після відставки висловив думку, що наша країна мусить стати активним учасником європейських програм з колективної безпеки ЄС. І для цього не обов'язково бути членом НАТО.

Про це Аваков написав у своїй колонці на "Українській правді".

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Думка політика

"Під час зустрічі за зачиненими дверима і в умовах повної конфіденційності лідери ЄС, нарешті, досягли прогресу щодо необхідності переформатування оборонної стратегії. Напрацювання нового документа планують завершити і представити до наступного Саміту НАТО восени 2022 року в Мадриді. Це не буде всупереч політиці Альянсу, але серйозне доповнення до його потужностей, що дасть змогу ЄС проводити військові операції і без залучення Північноатлантичного блоку. Звісно, у тісній співпраці та взаємодії з ним. І саме тут ми маємо долучитися до колективної безпеки ЄС, наразі нехай і у позаблоковому статусі", – вважає Арсен Борисович.

Звільнення