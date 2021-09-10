Аваков на форумі YES зустрівся зі старими друзями: яскраві фото та відео

Аваков радий зустрічі з Яценюком (у центрі) і Гройсманом (праворуч). Скріншот

Колишній міністр закордонних справ Арсен Аваков сьогодні відвідав форум YES Brainstorming у Києві, який організований Ялтинською європейською стратегією і Фондом Віктора Пінчука.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Він зустрівся з колишніми прем'єр-міністрами України Арсенієм Яценюком (2014-2016 рр.) і Володимиром Гройсманом (2016-2019 рр).

"Добрий ранок! А ми на Yes", – написав він.

Гройсман (зліва), Яценюк і Аваков. Фото: instagram.com/arsenik78

Судячи з відео телеканалу ДОМ, всі троє були раді зустрічі і перебували в прекрасному настрої.

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Після цього було ще й спільне фото з нардепами від "Європейської солідарності" Олексієм Гончаренко і Іриною Геращенко.

"БПП" і "Народний фронт". Знову разом", – написав Гончаренко у Telegram.

Гройсман (зліва), Гончаренко, Геращенко і Аваков. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Відставка Авакова

Верховна Рада 15 липня звільнила Авакова з посади голови МВС, підтримавши його заяву. Новим міністром внутрішніх справ став вже екснардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський.

Арсен Аваков у міністерському кріслі "просидів" більше семи років поспіль, пережив одного в.о. глави держави, двох президентів, чотирьох прем'єрів і п'ять урядів. Але 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: голова МВС написав заяву про звільнення за власним бажанням. Особливо підозріло це було, тому що це сталося без скандалів, звинувачень і шуму – він пішов, не зробивши жодної заяви. Це дивно для політика такого масштабу.

Які тільки чутки не ходили про майбутнє звільненого міністра: йому пророкували місце прем'єр-міністра, мера Харкова і навіть глави Офісу президента замість Єрмака. Пізніше заступник голови МВС Антон Геращенко підтвердив, що Аваков дійсно пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського.

Через кілька днів Кабмін звільнив трьох заступників Авакова. Один з них, перший заступник Сергій Яровий, був в команді Авакова з 2014 року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Аваков показав, як відпочиває в Італії.

А потім опублікував фото вже з Амальфі, де розпивав дороге вино.