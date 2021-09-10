Аваков на форуме YES встретился со старыми друзьями: яркие фото и видео

Аваков рад встрече с Яценюком (в центре) и Гройсманом (справа). Скриншот

Бывший министр иностранных дел Арсен Аваков сегодня посетил форум YES Brainstorming в Киеве, который организован Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Он встретился с бывшими премьер-министрами Украины Арсением Яценюком (2014-2016 гг.) и Владимиром Гройсманом (2016-2019 гг).

"Доброе утро! А мы на Yes", – написал он.

Гройсман (слева), Яценюк и Аваков. Фото: instagram.com/arsenik78

Судя по видео телеканала ДОМ, все трое были рады встрече и находились в прекрасном настроении.

Реклама

После этого было еще и совместное фото с нардепами от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко и Ириной Геращенко.

"БПП" и "Народный фронт". Снова вместе", – написал Гончаренко в Telegram.

Гройсман (слева), Гончаренко, Геращенко и Аваков. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Отставка Авакова

Верховная Рада 15 июля уволила Авакова с должности главы МВД, поддержав его заявление. Новым министром внутренних дел стал уже экс-нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.

Арсен Аваков в министерском кресле "просидел" более семи лет подряд, пережил одного и.о. главы государства, двух президентов, четырех премьеров и пять правительств. Но 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД написал заявление об увольнении по собственному желанию. Особенно подозрительно это было, потому что это произошло без скандалов, обвинений и шума – он ушел, не сделав ни одного заявления. Это странно для политика такого масштаба.

Какие только слухи не ходили о будущем уволенного министра: ему прочили место премьер-министра, мэра Харькова и даже главы Офиса президента вместо Ермака. Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что Аваков действительно ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского.

Спустя несколько дней Кабмин уволил троих заместителей Авакова. Один из них, первый заместитель Сергей Яровой, был в команде Авакова с 2014 года.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Аваков показал, как отдыхает в Италии.

А потом опубликовал фото уже из Амальфи, где распивал дорогое вино.