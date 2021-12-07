Атака Банкової. Телеведуча Влащенко розкрила суть скандалу з "рукою Кремля"

Наташа Влащенко розцінює звинувачення Шабуніна як атаку Офісу президента. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведуча програми "Народ проти" та "HARD з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" Наташа Влащенко заявила: звинувачення її у "проросійській пропаганді", висунуті головою громадської організації "Центр протидії корупції" Віталієм Шабуніним, є атакою, організованою Офісом президента. Про це журналістка повідомила у своєму YouTube-каналі у вівторок, 7 грудня.

Що сталося

6 грудня на своїй сторінці в Facebook Віталій Шабунін, якого ЗМІ не раз підозрювали в тісних зв'язках з Офісом президента, повідомив, що його громадська організація "Центр протидії корупції" несподівано проаналізувала ток-шоу "Хард з Влащенко" і зробила висновки, що там нібито поширюють тези російської пропаганди та антизахідні наративи.

Реклама

Ось що вирішив написати Шабунін про телеведучу: "Влащенко (раніше чи пізніше) відпочиватиме не на Заході, а в такій милій їй Росії. Сподіваюся, що там же вона і житиме".

Відразу кілька питань для дискусії: чому Шабунін вирішив подивитися та проаналізувати конкретну програму на конкретному телеканалі? Чому громадська організація, яка заявляє про боротьбу з корупцією, взялася за невластиву для неї функцію – аналіз ефірів телеканалів? І головне – чому фокус уваги Шабуніна не на спікерах, яких він підозрює у "російській пропаганді", а на журналістах, що виступають модераторами телеефіру з різними думками?

Віталія Шабуніна підозрюють у тісних зв'язках із Офісом президента / Фото: Facebook

Реклама

Як відреагувала Влащенко

Така заява обурила телеведучу, яка наголосила, що "це вже не перший донос Шабуніна, який не має під собою жодних підстав". За її словами, активіст бреше, навмисне називаючи її "російською пропагандисткою", щоб настроїти проти журналістки українців.

Як зазначила ведуча, Шабунін звинуватив її в тому, що в ефірі її ток-шоу звучала якась пропаганда антиреформаторських та антизахідних наративів.

"У цитатах головних так званих "першоджерел" (про які говорив Шабунін. – Ред.) практично немає нічого, сказаного мною. Цілком очевидно, що у цих звинуваченнях є маніпуляції та підміна. Ведучій намагаються приписати погляди гостей через їхні висловлювання", – сказала Влащенко.

Реклама

Маніпуляція та підміна

Як пояснила телеведуча, маніпуляція полягає в тому, що йдеться лише про висловлювання певної групи гостей. Однак Шабунін не звернув уваги, що часто гостями шоу були представники різних політсил, зокрема пропрезидентської партії.

"5 із 6 гостей, яких я запрошую, – їх ніхто не цитує і не говорить про те, що це були яскраві представники монобільшості, що у кожній програмі "Народ проти" щонайменше три чи чотири особи були завжди "слуги народу", – зазначила Влащенко.

Він також додала, що її програма завжди співпрацювала з Офісом президента, який пропонував для ефіру своїх речників.

"І ми їх брали (в ефір. – Ред.). Все це називається "натягнути сову на глобус". Нашими головними гостями були представники і ЄС, і "Голосу", і монобільшості, і "Батьківщини", – сказала Влащенко.

Наташа Влащенко: "Це вже не перший донос Шабуніна, який не має під собою жодних підстав" / Фото: Facebook

Звинувачення Шабуніна – атака Банкової

Телеведуча наголосила, що розцінює звинувачення Шабуніна як атаку, яку організував Офіс президента.

"Зараз триває боротьба. Зрозуміло, що і Шабунін, і Офіс президента, на який він працює, той же Сергій Лещенко та багато інших – вони працюють проти свободи слова. Вони всі хочуть, щоб журналісти просто закрили роти. Це видно не лише по журналістах "України 24", це видно по скандалу журналістки Мирослави Барчук, це видно по скандалу із журналістом Бутусовим. Це видно по взаєминах з будь-якими журналістами, які насмілилися критикували владу. Є нескінченне бажання закрити рота всім, хто критикує. Володимир Зеленський не перший президент, хто цього бажає", – підсумувала Влащенко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що останнім часом українська влада все частіше намагається несправедливо звинуватити журналістів у політичній ангажованості. Керівництво країни, яке не сприймає критику, чинить тиск на неугодні медіа, що наважилися критикувати "політику партії", і використовує при цьому різні методи – від спроб розкопати хоч якийсь, хай навіть безглуздий компромат на журналістів до публічного оголошення бойкоту телеканалам.