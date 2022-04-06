Арсеній Яценюк: Путін буде за ґратами

Потрібно готувати правову основу для судового переслідування Путіна та кожного у вертикалі російського командування, заявив Арсеній Яценюк. / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівництво РФ послідовно провадить нацистську політику проти України і віддає накази на вчинення воєнних злочинів проти українського народу. Спеціальна комісія з країн Групи семи має підготувати правове підґрунтя для судового переслідування Путіна та кожного у вертикалі російського командування.

Про це прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк заявив в ефірі BBC Scotland.

Реклама

Він нагадав, що пів року тому Путін опублікував свою статтю, де заперечував саме існування української держави, а вчора колишній президент Росії Мєдвєдєв, який зараз є заступником голови Ради безпеки РФ, зробив дуже схожі заяви, які нагадують нацистські заяви про "остаточне вирішення":

"Єдине, до чого ще не дійшов Мєдвєдєв, – це назвати українців "untermensch", тобто недолюдьми. Це російська нацистська політика проти України, і російське керівництво віддало наказ на вчинення воєнних злочинів проти українського народу".

Але настане час, коли президент Путін та його прихвостні сидітимуть за ґратами, переконаний Арсеній Яценюк.

"Так розвивається світова історія. Основою всього є справедливість. Їх буде притягнуто до відповідальності", – наголосив він.

Експрем'єр вважає, що країни Групи семи мають створити спеціальну правову комісію – так званий новий Нюрнберзький процес проти Російської Федерації.

Реклама

Ця комісія, за словами Арсенія Яценюка, має розслідувати звірства, воєнні злочини і злочини проти людяності, вчинені Російською Федерацією, та "повинна буде підготувати правове підґрунтя для судового переслідування Путіна та кожного у вертикалі командування".

Він нагадав, що під час його перебування на посту прем’єр-міністра Україна надала всі повноваження із розслідування збиття російськими силами літака MH17 розслідувальній групі Нідерландів, і така практика добре спрацювала: