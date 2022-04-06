Арсений Яценюк: Путин будет за решеткой

Нужно готовить правовую основу для судебного преследования Путина и каждого в вертикали российского командования, заявил Арсений Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня
Руководство РФ последовательно проводит нацистскую политику против Украины и отдает приказы на совершение военных преступлений против украинского народа. Специальная комиссия стран Группы семи должна подготовить правовую основу для судебного преследования Путина и каждого в вертикали российского командования.
Об этом премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк заявил в эфире BBC Scotland.
Он напомнил, что полгода назад Путин опубликовал свою статью, где отрицал само существование украинского государства, а вчера бывший президент России Медведев, являющийся сейчас заместителем председателя Совета безопасности РФ, сделал очень похожие заявления, напоминающие нацистские заявления об "окончательном решении":
"Единственное, до чего еще не дошел Медведев, – это назвать украинцев untermensch, то есть недолюдьми. Это российская нацистская политика против Украины, и российское руководство отдало приказ на совершение военных преступлений против украинского народа".
Но придет время, когда президент Путин и его прихвостни будут сидеть за решеткой, убежден Арсений Яценюк.
"Так развивается мировая история. Основой всего является справедливость. Они будут привлечены к ответственности", – подчеркнул он.
Экс-премьер считает, что страны Группы семи должны создать специальную правовую комиссию – так называемый новый Нюрнбергский процесс против Российской Федерации.
Эта комиссия, по словам Арсения Яценюка, должна расследовать зверства, военные преступления и преступления против человечности, совершенные Российской Федерацией, и "должна будет подготовить правовую основу для судебного преследования Путина и каждого в вертикали командования".
Он напомнил, что во время его пребывания на посту премьер-министра Украина предоставила все полномочия по расследованию дела о сбитом российскими силами самолете MH17 следственной группе Нидерландов, и такая практика хорошо сработала:
"У нас была международная команда, мы вместе собрали все доказательства, и сейчас Россию привлекают к ответственности. Подобный сценарий применим к расследованию этих ужасных зверств, совершенных Российской Федерацией".