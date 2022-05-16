Арестович мив авто на заправці та сказав, що його "вигнали з ОП" (відео)

Арестович заявив, що його вигнали з Офісу президента / Фото: Колаж: Сьогодні

Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович випустив відео, в якому заявив, що його вигнали з ОПУ, і тепер він працює на заправці.

Як пише Арестович у Facebook, "на місячне затемнення я нарешті знайшов місце в житті".

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"Тепер, коли мене вигнали з Офісу президента, я влаштувався на заправку. І вважаю себе щасливою людиною, тому що в цей час далеко не кожен може знайти роботу", – сказав він.

Зазначимо, що ця заява Арестовича, найімовірніше, є жартом. Офіційно інформація щодо його звільнення ніким не підтверджується.

Арестович зняв відео на заправці ОККО – там може заправитися лише спецтранспорт чи водії з талонами. Видно, що на заправці немає черги.

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Тим часом по всій Україні водії простоюють годинами у чергах, сподіваючись залити у бак хоча б 10 літрів.