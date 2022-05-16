Арестович мыл авто на заправке и сказал, что его "выгнали из ОП" (видео)

Арестович заявил, что его выгнали из Офиса президента / Фото: Коллаж: Сегодня

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выпустил видео, в котором заявил, что его выгнали из ОПУ и теперь он работает на заправке.

Как пишет Арестович в Facebook, "на лунное затмение я, наконец, нашел место в жизни".

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"Теперь, когда меня выгнали из Офиса президента, я устроился на заправку. И считаю себя счастливым человеком, потому что в это время далеко не каждый может найти работу", – сказал он.

Отметим, что данное заявление Арестовича, скорее всего, является шуткой. Официально информация относительно его увольнения никем не подтверждается.