"Арахамія сильно обурювався": Аваков розповів, що його змусило звільнитися

Аваков незадоволений поведінкою "слуг". Колаж "Сьогодні"
Останньою краплею для ухвалення рішення Арсеном Аваковим про звільнення з посади міністра внутрішніх справ стали скандали "слуг народу", а також довибори на Івано-Франківщині.
Про це він розповів у інтерв'ю Українській правді.
За його словами, рішення про відставку приймалося на початку липня і саме тоді в Україні було два чи три поспіль інциденти зі "слугами" на дорогах.
"Одного у Львові затримали (Олександра Юрченка), він на когось там наїхав... Потім був ще Брагар у Києві. Молоді патрульні вирішили, що він під наркотиками. Вони ж не знали, що він просто поводиться в житті трохи дивно. Вони мають підозру, вони реалізували своє право взяти з нього аналіз. І ще там якийсь інцидент був, навіть не пам'ятаю", – сказав Аваков.
Він зазначив, що ці резонанси викликали шквал обурення у президентській команді.
"Товариш Арахамія на цю тему дуже обурювався. Згодом багато фантазував на цю тему, що я дав спеціальне завдання стежити за всіма депутатами. І я мав схожу розмову з президентом, коли ми на цю тему теж обмінялися. Я не приховував роздратування, і він теж не приховував свого роздратування. Десь ось в ці дні я зрозумів, що, напевно, треба якось закінчувати (піти з МВС – Ред.)", – пояснив колишній міністр.
Також ексглава МВС пригадав скандал із довиборами у Раду на окрузі в Івано-Франківську, де переміг Василь Вірастюк.
"Де, на мій погляд, ціна мандата для цього депутата надто висока… Постраждав зрештою шеф поліції, якого мене попросили усунути, і після голосування його було усунуто. Я здивувався, коли Служба безпеки зайшла на виборчу дільницю. Так не може бути. Такого я не збирався терпіти і ніколи не буду", – резюмував політик.
Відставка Авакова
- Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ 15 липня. Він очолював відомство 7 років, з лютого 2014 року – це рекорд для міністрів. Нещодавно у великому інтерв'ю на телеканалі "Україна 24" Аваков розповідав про останню розмову із Зеленським.
- Також ексголова МВС розповів про пропозиції президента. Виявляється, Зеленський не хотів відпускати чиновника, але той настійливо просився у відпустку.
- Також Аваков дав поради главі держави щодо другого президентського терміну. Він вважає, що вибори у Зеленського виграє "хто завгодно".