А так можна було? Тищенко у Раді посеред виступу побіг до трибуни з камерою (відео)

Микола Тищенко знову відзначився у залі засідань / Колаж "Сьогодні"

Голова Закарпатського обласного осередку партії "Слуга народу" Микола Тищенко вкотре відзначився у Верховній Раді. 2 листопада під час розгляду законопроєкту №6084 про кримінальну відповідальність за підробку сертифікатів про вакцинацію нардеп підвівся зі свого місця і пішов до трибуни, знімати промовця.

Дане відео нардеп виклав на своїх сторінках у соціальних мережах, мабуть, щоб попередити про кримінальну відповідальність фальсифікаторів.

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Про що відео Тищенко

Відео, буквально в 30 секунд, Микола підписав так: "Законопроект 6084 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів щодо проведення профілактичних щеплень". Серед них він передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від COVID-19. Здоров'я та життя українців понад усе".

З пояснювальної записки до цього законопроєкту можна дізнатися більш вичерпну інформацію. Наприклад, що у разі прийняття цього законопроєкту в цілому:

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за використання свідомо сфальсифікованого сертифіката накладатиметься штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або загрожує обмеження волі строком до двох років;

за внесення медичним працівником свідомо неправдивих відомостей про вакцинацію проти особливо небезпечних інфекційних хвороб накладатиметься штраф від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або загрожує в'язниця на строк до двох років;

за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, накладатиметься штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або буде вирок на строк до трьох років.

Витівки Тищенка у Раді

Вже не раз Тищенко відзначався у Верховній Раді.

У вересні він прямо біля трибуни влаштував бійку із позафракційним депутатом Гео Леросом.

У червні народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький опублікував відео бійки з колегою по фракції Миколою Тищенком.

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Діставалося і Тищенку. Наприклад, на початку літа Нестор Шуфрич під час пленарного засідання Верховної Ради насварив депутатів "Слуги народу" і, зокрема, Тищенка за перестановки в міжпарламентській групі за дружбу з Угорщиною.