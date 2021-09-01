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450 полонених на Донбасі. Зеленський попросив Байдена допомогти повернути наших людей додому

Олексій Росовецький, Ірина Ковальчук
1 вересня, 21:45
У Вашингтоні проходить зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом

Переговори Байдена із Зеленським тільки почалися / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Під час зустрічі в Білому домі президентів України Володимира Зеленського та Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, яка почалася 1 вересня в 21:00 за київським часом, Зеленський передав своєму американському колезі список з 450 полонених, які перебувають на непідконтрольних територіях на Донбасі та в Криму. Він попросив Джозефа Байдена посприяти їхньому визволенню.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крокодил".

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"Вранці ми передали вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України. Ми підготували список людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, в Криму, перебувають у Росії, в Москві. Їх близько 450 людей. Яку допомогу можуть надати США?" , – запитав Зеленський у американського лідера.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський знаходиться зараз в США з робочим візитом .

  • Він уже встиг подякувати Байдену за надання Україні двох мільйонів доз вакцин проти COVID-19, а також за надання військової допомоги в розмірі 60 млн доларів.
  • В очікуванні зустрічі з американським колегою Джо Байденом українська делегація вже встигла підписати з міністром енергетики США Дженніфер Грьонхольм спільну заяву про посилення двостороннього співробітництва в сферах енергетики і клімату.
  • Вході свого візиту до Вашингтона Зеленський зустрівся з директором американського космічного агентства NASA Біллом Нельсоном.

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