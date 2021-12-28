10 кроків по Донбасу — Кулеба розкрив сенс нового плану України

Кулеба розповів про стратегію досягнення миру на Донбасі / Колаж "Сьогодні"

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба трохи розповів про 10 кроків стратегії виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які розробив Київ. Як заявляв раніше президент України Володимир Зеленський, ця стратегія включає залучення до реалізації цих 10 кроків учасників "Нормандського формату" та США.

Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю агенції "РБК-Україна" .

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"Це комплексна спроба зрушити з мертвої точки переговорний процес. Але по суті, ці 10 кроків не змінюють ані Мінських домовленостей, ані формату функціонування ТКГ чи Нормандського формату. Ні, це набір ініціатив, які дозволяють зрушити з мертвої точки і прийти, зокрема, і до ухвалення кластерів, і зрештою до припинення російської агресії проти України та деокупації наших територій", — розповів Дмитро Кулеба.

Відповідно до раніше зроблених заяв, стратегія із десяти кроків вже передана США, Франції, Німеччині та РФ. Володимир Зеленський назвав її складним документом.

Ситуація на Донеччині