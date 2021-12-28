10 шагов по Донбассу — Кулеба раскрыл смысл нового плана Украины

Кулеба рассказал о стратегии по достижению мира на Донбассе / Коллаж "Сегодня"

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба немного рассказал о 10 шагах стратегии выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, которые разработал Киев. Как заявлял раньше президент Украины Владимир Зеленский, эта стратегия включает привлечение к реализации этих 10 шагов участников "Нормандского формата" и США.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью агентству "РБК- Украина".

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Кластеры

"Это комплексная попытка сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс. Но по сути эти 10 шагов не изменяют ни Минских договоренностей, ни формата функционирования ТКГ или Нормандского формата. Это набор инициатив, позволяющих сдвинуться с мертвой точки и прийти, в частности, и к принятию кластеров, и, наконец, к прекращению российской агрессии против Украины и деоккупации наших территорий", — рассказал Дмитрий Кулеба.

Согласно ранее сделанным заявлениям, стратегия из десяти шагов уже передана США, Франции, Германии и РФ. Владимир Зеленский назвал ее сложным документом.

Ситуация на Донбассе