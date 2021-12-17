Жена Лещенко уехала в Москву на заработки

Анастасия Топольская снова нарывается на скандал. Коллаж "Сегодня"

Жена бывшего члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (сценический псевдоним Dj Nastia) снова выступит в московском клубе "Мутабор", где она уже играла в мае.

Об этом свидетельствуют анонсы на площадках по продаже билетов.

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Она примет участие в вечеринке 18-19 декабря.

"Двадцать пять имен в лайнапе — 24 выступления, учитывая бэк-ту-бэк Abelle и Ptashenko в прайме мейна, в который заявлены Nastia (Топольская. – Ред.) и Shadowax c лайвом", – говорится в сообщении.

Стоимость билетов от 2000 рублей (от 740 грн).

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Топольская уже выступала в этом клубе