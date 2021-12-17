Жена Лещенко уехала в Москву на заработки

Анастасия Топольская снова нарывается на скандал. Коллаж "Сегодня"
Жена бывшего члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская (сценический псевдоним Dj Nastia) снова выступит в московском клубе "Мутабор", где она уже играла в мае.
Об этом свидетельствуют анонсы на площадках по продаже билетов.
Она примет участие в вечеринке 18-19 декабря.
"Двадцать пять имен в лайнапе — 24 выступления, учитывая бэк-ту-бэк Abelle и Ptashenko в прайме мейна, в который заявлены Nastia (Топольская. – Ред.) и Shadowax c лайвом", – говорится в сообщении.
Стоимость билетов от 2000 рублей (от 740 грн).
Топольская уже выступала в этом клубе
- В мае этого года в клубе Mutabor она приняла участие в секс-вечеринке под названием "Хоровод". Она засветилась в очень откровенном костюме. Но украинцев разозлил не ее сценический образ, а то, что в разгар войны с Россией, она ездит туда на заработки.
- Выступление на вечеринке в московском клубе возмутило политиков и общественных деятелей. Более того, против жены Лещенко призывали ввести санкции за поездку в Москву.
- В свою очередь Лещенко нелепо оправдал супругу за выступление в Москве. По его словам, Анастасия Топольская поучаствовала в развратной вечеринке, чтобы поддержать жертв режима Путина.