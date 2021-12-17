Дружина Лещенко поїхала до Москви на заробітки

Анастасія Топольська знову наривається на скандал. Колаж "Сьогодні"

Дружина колишнього члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська (сценічний псевдонім Dj Nastia) знову виступить у московському клубі "Мутабор", де вона вже грала у травні.

Про це свідчать анонс на майданчиках з продажу квитків.

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Вона візьме участь у вечірці 18-19 грудня.

"Двадцять п'ять імен у лайнапі – 24 виступи, враховуючи бек-ту-бек Abelle та Ptashenko у праймі мейну, в який заявлені Nastia (Топольська. – Ред.) та Shadowax з лайвом", – йдеться у повідомленні.

Вартість квитків від 2000 рублів (від 740 грн.).

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Топольська вже виступала у цьому клубі