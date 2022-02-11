Зеленский впервые собирает СНБО в Харькове: что там рассмотрят

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) и заседание СНБО. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 февраля, созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). На этот раз заседание пройдет в Харькове, а не, как обычно, в столице.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Реклама

"Согласно решению президента Украины В. Зеленского, 11 февраля 2022 года в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация). Ориентировочно в 17:30 брифинг секретаря СНБО Украины А. Данилова", – говорится в сообщении.

Отметим, первое выездное заседание было в Краматорске летом.

Что обсудят?

На выездном заседании рассмотрят вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районы Черного и Азовского морей. Это вопрос президент Украины Владимир Зеленский определил как неотложный.

Реклама

Кроме того, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, также будут обсуждаться вопросы формирования сил территориальной обороны.

СМИ заявляли о закрытии канала "НАШ"