Зеленский: Визит в США очень предметный и хорошо подготовленный

Владимир Зеленский: подготовили предметный визит. Фото: коллаж "Сегодня"

Визит украинской делегации в Соединенные Штаты Америки проходит чрезвычайно результативно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства в среду, 1 сентября.

"Прошел первый день визита нашей команды в США. Хочу поблагодарить всех как с украинской, так и с американской стороны. Я считаю, что подготовили предметный визит. Сложный с точки зрения количества встреч. Но самое главное – чтобы было не количество, а качество", – сказал Зеленский в комментарии представителям СМИ в Вашингтоне.

Владимир Зеленский отметил, что во вторник, 31 августа, состоялась содержательная встреча с министром энергетики США и были подписаны важные документы.

"Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины. Это – первый важный шаг. Мы искали инвестиции. Сейчас у нас есть поддержка", – подчеркнул он.

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Президент также отметил, что увидел поддержку Министерства энергетики США в вопросах "Северного потока – 2" и угроз энергетической безопасности Украины и Европы со стороны этого проекта.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на приглашение посетить Вашингтон. Президент Украины перечислил основные темы, которые рассчитывает обсудить с американским коллегой.

Глава МИД Дмитрий Кулеба называл три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.