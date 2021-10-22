Зеленский созвал заседание СНБО – есть один важный вопрос

Зеленский снова собирает чиновников на Банковой. Коллаж" Сегодня"

Совет национальной безопасности и обороны проведет сегодня заседание под председательством президента Владимира Зеленского, где обсудят, вероятней всего, катастрофическую ситуацию с газом в Украине.

Пресс-служба Совбеза сообщила, что Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение заседания 22 октября в Киев в 16:30. Все члены проинформированы о дате, времени и месте проведения. При этом не названы темы заседания.

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Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал Вестям, что, скорее всего, на СНБО обсудят ситуацию с нехваткой газа и как эту проблему решить.

"Насколько я понимаю, они, наконец, будут рассматривать газовые вопросы – возможность докупить недостающие ресурсы... Это вопрос даже не про деньги и Данилов ошибался. Здесь вопрос отсутствия ресурса – его физически уже нельзя нигде закупить, кроме как у кого-то отобрать в хранилищах или у РФ. Но это все равно не изменит украинский баланс", – сказал он.

Газа украинцам хватит на зиму?