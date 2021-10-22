Зеленский созвал заседание СНБО – есть один важный вопрос

Зеленский снова собирает чиновников на Банковой. Коллаж" Сегодня"
Совет национальной безопасности и обороны проведет сегодня заседание под председательством президента Владимира Зеленского, где обсудят, вероятней всего, катастрофическую ситуацию с газом в Украине.
Пресс-служба Совбеза сообщила, что Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение заседания 22 октября в Киев в 16:30. Все члены проинформированы о дате, времени и месте проведения. При этом не названы темы заседания.
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал Вестям, что, скорее всего, на СНБО обсудят ситуацию с нехваткой газа и как эту проблему решить.
"Насколько я понимаю, они, наконец, будут рассматривать газовые вопросы – возможность докупить недостающие ресурсы... Это вопрос даже не про деньги и Данилов ошибался. Здесь вопрос отсутствия ресурса – его физически уже нельзя нигде закупить, кроме как у кого-то отобрать в хранилищах или у РФ. Но это все равно не изменит украинский баланс", – сказал он.
Газа украинцам хватит на зиму?
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в подземных хранилищах Украины на данный момент содержится 18,8 млрд кубометров газа, а средств для закупки дополнительных объемов голубого топлива – достаточно.
- В "Нафтогазе" отмечали, что благодаря предварительной политике закачки газа в хранилища весной и летом предстоящей зимой украинцам не следует ждать новых "газовых кризисов", ведь местные власти не будут повышать тарифы на тепло.
- Также в правительстве заявляли, что газовый кризис в Европе повлияет на весь мир, но у Украины есть ресурсы, чтобы спокойно пережить эту зиму и удержать тарифы на одном уровне.
- Но ряд политиков продолжают заявлять, что Украине не хватает газа и теперь придется его покупать по гораздо большей цене. Так, например, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк говорил, что из карманов украинцев вытянут 5 млрд долларов. По его словам, Украина не закупила вовремя газ по цене в 250 долл. за тысячу кубометров, а теперь цена подскочила больше тысячи долларов.