Зеленский поздравил с Рождеством, спускаясь с горы на борде

На праздники Зеленский остался в Украине / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский разместил видео неофициального поздравления с Рождеством, сделанное во время его спуска с горы.

Это видео появилось на странице Зеленского в Instagram.

Реклама

Ролик на скорости

"Наши горы. Наши люди. Наша удивительная Украина. Всем счастливого Рождества!", – так подписал новое видеобращение Владимир Зеленский.

Благодаря ролику стало известно, что сейчас президент Украины находится в Карпатах. Правда, неизвестно, отправился ли он туда со всей семьей.

Реклама

Отдых президента