Зеленский ответил на "красавицу" от Путина: "В терпении – мудрость"

Владимир Зеленский (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина про "красавицу и терпение". По его словам, что касается призыва "терпи", то Украина и так очень терпелива.

Об этом Зеленский сказал во время брифинга после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который транслировал телеканал Украина 24.

Реклама

"Относительно Минских соглашений. "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица". Безусловно, есть вещи с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. То что он говорит "моя" – это уже перебор, мне кажется. А относительно "терпи, моя красавица", я считаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость", – сказал президент.

По его словам, это важно не только для Украины, но и для всей Европы и очень важно для россиян.

"Потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому я считаю – в терпении мудрость",- добавил Зеленский.

Реклама

Что сказал Путин?

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений на их условиях, а также процитировал поговорку.

"Другой альтернативы нет. В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения. – Ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины. – Ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится – не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", – сказал Путин.

Читайте другие новости "Сегодня":