Зеленский назвал главное разногласие с Германией

/ Фото: Коллаж: Сегодня

"Северный поток-2" Украина рассматривает как геополитическое оружие Российской Федерации.

Об этом заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, который транслирует телеканал "Украина 24".

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Гарантии безопасности

Президент Украины отметил, что они с канцлером одробно обсудили риски безопасности, связанные с "Северным потоком – 2".

"Здесь мы имеем некоторые разногласия в оценке. Я подчеркнул, что наша позиция неизменна: мы рассматриваем "Северный поток-2" исключительно через призму энергетических и опасных угроз для нас и региона. Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие – именно поэтому Украина нуждается в энергетических гарантиях безопасности", – заявил Владимир Зеленский.

/ Фото: Украина 24

Приезд канцлера в Украину

Как отмечалось, Шольц надеется обсудить способы достижения прогресса в выполнении Минских соглашений, направленных на прекращение конфликта на востоке Украины. При этом во вторник канцлер поедет в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках дипломатических усилий по ослаблению напряженности.

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Reuters писали, что Шольц сообщит Путину, что Россия столкнется с "тяжелыми последствиями", если нападет на Украину, но Берлин не ожидает конкретных результатов от обсуждений.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у президента США Джо Байдена не считают необходимым прямо сейчас вводить санкции против российского газопровода "Северный поток – 2". Она отметила, что угроза санкций должна быть средством воздействия на Россию, чтобы сдержать ее от эскалации.

Напомним, канцлер ранее заявлял, что в случае вторжения России в Украину большинство европейских стран консолидируются и дадут мощный ответ агрессору. По его словам, Евросоюз и страны НАТО готовят пакет санкций, но их содержание пока не разглашается.

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