Зеленский: Из-за России Меркель может не попасть на "нормандскую встречу"

Зеленский верит, что "Нормандская четверка" соберется еще при Меркель. Коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Ангела Меркель еще до ухода из политики хочет успеть попасть на встречу "Нормандской четверки", но Россия постоянно блокирует эти переговоры.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Трускавце.

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По его словам, Киев рассматривает два варианта – встреча тет-а-тет Зеленского с Путиным, а также постоянно посылает сигналы относительно "нормандской встречи".

"Что касается "нормандской встречи". Это был не только наш сигнал, но и Ангелы Меркель, которая очень хотела успеть на встречу – это было ее обещание, были договоренности – еще в должности канцлера. Она об этом договаривалась со мной, Макроном (президентом Франции) и с Путиным – мы все подтвердили. Акселераторами этого были мы, но тут был такой момент относительно окончания каденции канцлера Германии, и она сильно подключилась к этому. Мне кажется, у нас будет эта встреча", – сказал Зеленский.

По его словам, эта встреча сейчас блокируется именно Россией.

"Россия постоянно не очень хочет встречаться по этой теме. Сколько нам ждать? Не знаю, но мы не просто ждем – мы двигаемся вперед", – подчеркнул президент.

"Нормандской формат"

Нормандский формат – тип встреч в четырехстороннем формате между первыми лицами Украины, Германии, Франции и России, где обсуждаются вопросы российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от места встречи глав этих четырех государств, которая первый раз состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция), в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия второго фронта во Второй мировой войне.

Следующая встреча в таком же формате прошла 16-17 октября в Милане (Италия).

Третья встреча состоялась 11-12 февраля 2015 года в Минске (Беларусь).

В декабре 2019 года состоялся Парижский саммит с участием лидеров "Нормандии", на котором впервые был президент Владимир Зеленский.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы видеть США в "нормандском формате", но предположил, что американцы могут помочь в урегулировании конфликта и в параллельном формате.

Ранее в России назвали условие для присоединения США к "нормандскому формату". В Москве нервничают, что Америка окажется на стороне Украины и будет давить на Москву.