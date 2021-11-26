Ринат Ахметов: Сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было

Бизнесмен, владелец "Медиа Группы Украина" Ринат Ахметов назвал ложью заявление президента Владимира Зеленского о втягивании его в якобы планы по государственному перевороту.

Он четко озвучил свою позицию по Украине.

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"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, – сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна – независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил Ринат Ахметов.

Что говорил Зеленский

Напомним, сегодня во время пресс-марафона Зеленский заявил, что некие люди из Украины и России обсуждали осуществление госпереворота в Украине с якобы участием Рината Ахметова.