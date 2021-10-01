Завербован иностранцами: СБУ обвинила в госизмене экс-члена СНБО

Обвиняемому светит 15 лет тюрьмы. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывшему должностному лицу Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предъявлено обвинение. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщили пресс-службе.

Что известно

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Экс-чиновник передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших украинских органах власти.

Во время спецоперации контрразведка СБУ разоблачила и заблокировала противоправную деятельность злоумышленника.

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Оперативники СБ Украины установили, что чиновник категории "Б" в течение длительного времени собирал и передавал кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Его зарубежных "кураторов" интересовали сведения гостайны, к которым он имел допуск и фактический доступ.

Сейчас бывшему чиновнику вручен обвинительный акт.

Материалы уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УКУ направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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Преступления против государственности

С 2014 Служба безопасности Украины открыла 16 643 уголовных производства по государственной измене и терроризму.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, практически весь массив подобных преступлений связан с оккупацией и агрессией России.

В частности, среди резонансных дел: артиллерийские обстрелы жилого массива Мариуполя и автомобильной дороги в 2015 году; задержание бывшего сотрудника Кабмина, которого суд признал виновным в ведении подрывной деятельности в пользу РФ; осуждение агента, который передавал российскому ГРУ данные о ремонте и модернизации военной техники и тому подобное.

Также СБУ осуществляет досудебное расследование масштабного и многоуровневого дела – по факту решения и ведения агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

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