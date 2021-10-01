Завербований іноземцями: СБУ звинуватила у зраді ексчлена РНБО

Обвинуваченому світить 15 років в'язниці. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишньому посадовцю Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) пред'явлено звинувачення. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомили пресслужбі.

Що відомо

Реклама

Ексчиновник передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про вищі українські органи влади.

Під час спецоперації контррозвідка СБУ викрила та заблокувала протиправну діяльність зловмисника.

Реклама

Оперативники СБ України встановили, що чиновник категорії "Б" протягом тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію, зокрема закритого характеру. Його зарубіжних "кураторів" цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав допуск і фактичний доступ.

Зараз колишньому чиновнику вручений звинувачувальний акт.

Матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) УКУ направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Читайте також:

Стало відомо, коли оберуть запобіжний захід Медведчуку – джерело

Злочини проти державності

Із 2014 року Служба безпеки України відкрила 16 643 кримінальні провадження щодо державної зради та тероризму.

За словами голови СБУ Івана Баканова, практично весь масив подібних злочинів пов'язаний з окупацією та агресією Росії.

Зокрема, серед резонансних справ: артилерійські обстріли житлового масиву Маріуполя та автомобільної дороги в 2015 році; затримання колишнього співробітника Кабміну, якого суд визнав винним у веденні підривної діяльності на користь РФ; засудження агента, котрий передавав російському ГРУ дані про ремонт і модернізацію військової техніки тощо.

Також СБУ здійснює досудове розслідування масштабної та багаторівневої справи – за фактом розв’язання та ведення агресивної війни проти України з боку РФ.

Вас можуть зацікавіти новини: