"Закрыл глаза и долго не открывал": Семенченко на 61-й день голодовки потерял сознание

Семенченко пообещал продолжать голодать. Коллаж "Сегодня"

Экс-нардеп и бывший комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко из-за объявленной голодовки потерял сознание в СИЗО. Он не ест уже 61 день.

Об этом сообщила в Facebook его супруга Наталия Музыка.

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"Утром во время посещения адвокат заметил, что Семен Семенченко закрыл глаза и долго не открывает. На любые действия не реагирует. Сквозь ресницы адвокат заметил белки – Семен потерял сознание. Срочно начал звонить и вызвал скорую", – написала она.

По ее словам, врачи привели Семенченко в сознание и через 10 минут уехали.

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"Медицинский работник СБУ сообщил, что вполне вероятно, что на такой стадии голодания (61 день сегодня) Семен может лечь на кровать и больше не встать. Никто следить – в сознании он или уже в коме – не будет. В больницу Семенченко СБУ не отпускает, потому что постановление следователя", – добавила Музыка.

Сам подозреваемый в Facebook напомнил, что сегодня 61-й день его бессрочной голодовки.

"Когда начинал, не думал, что столько выдержу, но человек может все. Спасибо за все письма поддержки и переживания, которые передает мне адвокат. Но свое решение я не буду менять", – подчеркнул он.

В чем подозревают Семенченко

СБУ разоблачила деятельность "частной военной компании" (в ее состав входили более 150 человек). Силовики утверждают, что эта ЧВК якобы готовила тяжкие преступления, в т. ч. направленные против нацбезопасности страны.

В рамках уголовного производства подозрения вручили экс-нардепу Семену Семенченко и Евгению Шевченко, известному как "внештатный агент НАБУ".

Также Семенченко и Шевченко подозревают в контрабанде военных товаров из РФ.

Напомним, 26 июля Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения для экс-нардепа – вместо круглосуточного домашнего ареста снова отправил его в СИЗО. 8 сентября суд продлил ему арест на два месяца.

Недавно Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о принудительном кормлении в тюрьмах и СИЗО.