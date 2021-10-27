Захарову напугали "ужасные люди Х" из США

В Министерстве иностранных дел России не оставили незамеченной исключительно внутреннюю инициативу властей США по предоставлению возможности людям, не определившимся с полом, иметь в паспортах отдельную графу. Спикер МИД России Мария Захарова высказала свое возмущение данной инициативой американцев.

Об этом сообщается на телеграм-канале Захаровой.

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Реакция

"Вот они — люди Х. "Новые нормальности" как они есть. Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора", — написала Захарова.

Поводом для заявления такой позиции стал факт выдачи в США в среду, 27 октября, первого паспорта гражданину, который не считает себя мужчиной или женщиной. Ему была предоставлена возможность в графе "пол" поставит отмету "Х".

У специального дипломатического посланника США по правам ЛГБТК Джессики Стерн другая позиция. В комментарии газете US Today она назвала произошедшее историческим событием и праздником, отражающим "живую реальность".

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"Когда человек получает документы, удостоверяющие личность, которые отражают его настоящую личность, он живет с большим достоинством и уважением", – сказала Стерн.

Ситуация

Верховный суд США легализовал однополые браки во всех американских штатах еще в 2015 году.

Тем временем в России в 2019 году вспыхнул скандал из-за пыток, похищений и убийств геев в Чечне. Всего пострадали около 40 человек – как мужчины, так и женщины.

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В 2020 году за ущемление прав сексуальных меньшинств в отношении властей Чеченской республики США ввели санкции.

В ответ в сентябре 2021 года Кадыров пригласил Байдена поискать в республике секс-меньшинства.