За ЛГБТ- символику хотят сильно штрафовать: что придумали депутаты

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о пропаганде гомосексуализма. Фото: коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины "Об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду отклонений от конституционных норм семьи, детства, материнства и отцовства", которым предлагается установить штрафы за "пропаганду педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма".

Авторами законопроекта №6327 являются депутаты от "Слуги народа" Георгий Мазурашу, Анатолий Драбовский, Сергей Кузьминых, Артем Культенко, а также Виктор Мялик от группы "За будущее".

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Что известно?

Законопроектом предлагается КоАП дополнить новой статьей – "Пропаганда педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма".

Ею предполагается, что такая пропаганда влечет за собой штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн) на граждан (физических лиц) и в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) штрафа на юридических лиц.

Если такие действия будут совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания, то за это уже можно будет получить штраф в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) для физических лиц и в размере 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. грн) для юридических лиц.

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В случае, если такая пропаганда будет совершено должностным лицом, это повлечет за собой штраф в размере 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. грн).

Также эти депутаты зарегистрировали еще два связанных с темой законопроекта: №6325 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о приведении в соответствие с Конституцией норм об охране семьи, детства, материнства и отцовства".

А также №6326 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о недопущении расходования бюджетных средств на пропаганду педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма".

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Что говорится в пояснительной записке?

По мнению народных избранников, пропаганда педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины. В пояснительной записке к законопроекту №6326 они написали, что такого рода действия "приводят к эпидемии ВИЧ/СПИД, необратимому увечью людей ("трансгендерный переход"), нарушению права на свободу слова и вероисповедания, нарушению права на свободу научных исследований, разрушению института семьи, демографическому кризису, делают невозможным воспитание детей в конституционном русле, чем нарушаются права детей и их родителей".

Что такое пропаганда педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма

В законопроекте №6327 авторы приводят определение педофилии как отношений сексуального характера между совершеннолетним и лицом, не достигшим 16-летнего возраста. К пропаганде педофилии они отнесли следующие действия:

публичное признание педофилии одним из вариантов нормы;

публичное отрицание наличия негативных последствий для детей, которые пострадали от педофилии, или признание, что при наличии добровольного согласия ребенка педофилия не является вредной;

изготовление, распространение, демонстрация фильмов или других видеоматериалов (в частности, мультфильмов), содержащие отношения сексуального характера между совершеннолетним лицом и лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Под гомосексуализмом, указывается в законопроекте, следует понимать отношения сексуального характера между лицами одного пола. Под пропагандой гомосексуализма, согласно тексту, следует понимать, в частности:

изготовление и/или распространение, а также публичное использование продукции, содержащей ЛГБТ-символику;

публичную демонстрацию отношений сексуального характера между лицами одного пола или изготовление, распространение, демонстрацию фильмов или других видеоматериалов (в частности, мультфильмов), содержащие отношения сексуального характера между лицами одного пола.

Трансгендеризм в понимании народных депутатов от "Слуги народу" и группы "За майбутнє" заключается в неподходящей самоидентификации личности к своему биологическому полу. Под пропагандой трансгендеризма они понимают:

рекламу гормональной терапии или хирургической операции по изменению пола или призывы к использованию такой продукции или услуг;

публичное признание трансгендеризма одним из вариантов нормы или его реклама.

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