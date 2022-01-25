Яценюк: Зеленский должен был созвать круглый стол и пожать руку Порошенко

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что Владимир Зеленский ведет себя как популист, а не как президент. Но в любом случае он обязан был созвать круглый стол единства для объединения с оппозицией, чтобы совместного противостоять российскому агрессору.

Об этом он заявил в программе "Красная линия" с Сергеем Высоцким на Еспресо.TV.

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"Это событие не было только символическим, но и имело определенное содержание. В результате этого события состоялось обращение, и я надеюсь, что завтра в стенах Верховной Рады было зачитано, так как там были депутаты парламента. Это было общее решение о том, чтобы в стенах парламента зачитать объединяющую позицию по поводу того, что нужно делать власти и Украине для того, чтобы противостоять российской агрессии", – сказал экс-премьер.

По его мнению, Зеленский должен был в силу своей должности созвать круглый стол национального единства.

"Так случилось, так распорядилась история и украинский народ, и Господь Бог, что его выбрали президентом Украины. Он, когда положил руку на Библию и давал присягу народу Украины, он был обязан созвать в этот момент круглый стол национального единства, должен был пригласить оппозицию и персонально Петра Порошенко и пожать руку. Сказать: "Сейчас у нас основная угроза – это российская агрессия. Сейчас основной вызов – сохранить Украину. Мы будем дальше разбираться с нашими политическими вызовами", – добавил Яценюк.

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Он считает, что Зеленский не ведет себя как президент.

"Зеленский не готов быть президентом. С точки зрения личности президента. Уже прошло 2,5 года. Я вообще таких людей мало встречал. Ведь у него есть богатые качества. Но человек должен учиться. Это основное качество человека должно быть. Он должен учиться до последнего дня, но этого не произошло. "Ни" слуг, ни Зеленского не было. Он вместо этого, чтобы возглавить этот процесс, он не просто стал в стороне, а создал параллельный трек. Зеленский во времена наибольшей угрозы для Украины поступил так, не как поступают президенты, а как поступают лидеры-популисты, шоумены, но не лица, перед которыми стоит историческая ответственность за страну", – подытожил экс-премьер.

22 января Киевский форум безопасности провел круглый стол национального единства, на котором участники предложили обществу формат национального надпартийного диалога для обсуждения угроз внешнему и внутреннему положению Украины.