Яценюк в суде разберется с бородатыми фейками от людей Януковича

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк готов в суде доказать свою правоту / Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк обратиться в суд, чтобы отстоять свою честь и достоинство в связи с постоянными обвинениями от представителей семьи беглого президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-служба Яценюка.

Реклама

Заявление

"Пропагандисты интернет-ресурса, контролируемого бывшим министром доходов и сборов, представителем "семьи Януковича" Александром Клименко, будут отвечать в суде за распространение фейков. В частности, автор и ведущая (как указано на Klimenko Time – Армина Хачатрян) в одном из своих последних публичных продуктов жизнедеятельности озвучила перечень бородатых фейков, подавая их как факт. При том, что фейки уже неоднократно опровергались в суде: "миллиард Яценюка", "24 виллы", "иммиграция в США" и т.д.", – говорится в заявлении пресс-службы.

В сообщении отметили, что информационные каналы Клименко значатся в списке источников, распространяющих антизападную риторику и российские пропагандистские сообщения. Однако пока власти Украины думают, как с ними бороться, Яценюк "заставит их отвечать за ложь в суде".

Хорошая практика