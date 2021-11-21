Яценюк уверен, что рано или поздно по делу "вагнеровцев" будет установлена вся истина

Яценюк считает, что вся правда о расследовании рано или поздно будет известна / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк прокомментировал расследование по "вагнеровцам" и отметил, что четких ответов на многие вопросы по этому делу пока что нет. Об этом сообщает пресс-служба политика.

"На данный момент та созданная следственная комиссия никогда не установит правды. Поэтому на это нужно дополнительное время, чтобы установить правду. И поверьте мне, что такие вещи никогда не пропадают. Наступит момент, когда будет установлена вся истина", – сказал он.

Арсений Яценюк считает, что украинские спецслужбы "провели одну из наиболее сложных спецопераций, результатом которой могло быть привлечение к уголовной ответственности наемников режима Путина".

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"Отсутствие четкого политического руководства и политической ответственности привело к тому, что эта операция не состоялась и по факту провалилась", – подчеркнул он.

По его словам, президенту с самого начала расследования "надо было просто говорить правду": "Надо было выйти и сказать: "Такая спецоперация была, я ее утвердил, а затем я принял решение ее перенести".

В то же время, отметил Арсений Яценюк, "правду мы увидели не из уст Владимира Зеленского, а из двух расследований – CNN и Bellingcat.

"В этих историях нужно всегда занимать только одну позицию – закона и правды. Вправе ли он принять решение как президент? По Конституции и по закону он имел право принять любое решение и это его и политическая, и юридическая ответственность. Только обманывать не надо. Тогда надо выходить и говорить: "Это мое решение, и вот почему. Точка". А то полтора года назад говорили одно, а сейчас – совсем другое", – подчеркнул он.

Расследование Bellingcat

17 ноября был опубликован отчет Bellingcat о причинах срыва спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников из ЧВК "Вагнера".

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Отчет базируется на десятках интервью – в том числе с наемниками, которые были уверены, что летят в "командировку" в Венесуэлу, не зная, что их самолет собираются незапланированно посадить в Киеве, и с бывшими сотрудниками украинских спецслужб, принимавшими участие в подготовке этой операции.

Документ, в подробностях описывающий детали этой операции, не дает ответа на главный вопрос: был ли срыв операции результатом целенаправленного "слива" секретной информации руководством страны.