"Я, вероятно, причастен к гибели некоторых людей" – признание Бутусова

Куда стрелял Бутусов, пока неизвестно / Коллаж "Сегодня"

Главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов в День памяти жертв Голодомора выложил видео, на котором он стреляет из пушки, и признание, что он может быть причастен к гибели людей на Донбассе – а конкретней, боевиков.

Видео журналист разместил на своей странице в Фейсбуке.

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Признание журналиста

"Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе – но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа", – написал Бутусов.

Позже, после того как в соцсетях появился вопрос, а не нарушает ли своей стрельбой Бутусов мирные договоренности, журналист добавил, что видео было снято очень давно (точная дата не указана). И было это не на линии соприкосновения, а во время тренировок подразделений неназванной территориальной обороны одного из регионов Украины.

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"Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве. Ничего героического в этом видео нет, простое поздравление ко дню Голодомора. Снят в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами", – добавил редактор.

Что предшествовало пушке