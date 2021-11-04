"Что за зверь? Вы на хайпе" – Тищенко облажался из-за вопроса журналистки

Тищенко не смог ответить на вопрос журналистки. Фото: коллаж "Сегодня"
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал, что перед тем, как назначать министра "слуги" ставят перед ним KPI (ключевые показатели эффективности). По словам нардепа, те министры, которые подали в отставку, его не выполнили. А вот что такое KPI Тищенко затруднился ответить.
Соответствующее видео опубликовал PavlovskyNews.
Как все было
Тищенко прокомментировал журналистам в кулуарах Рады отставку Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Нардеп заявил, что Абрамовскому не хватило времени собрать сильную команду и "вытянуть свой KPI",
"Мы отвечаем перед народом Украины. Если человек не сделал что-то в очень короткий срок, он должен уйти. Так мы договаривались, когда кто-либо избирался на должность", – заявил Тищенко.
После этого журналистка попросила нардепа объяснить тем, кто не знает, что такое KPI.
"Это важность отвечать за свои вещи. Я понимаю, что вы на хайпе", – сказал Тищенко и ушел от вопросов журналистки.
Позже журналистка в своих соцсетях опубликовала видео разговора с Тищенко и подписала его так: "Что ж за зверь этот KPI?"
Конфуз Тищенко с ценами на продукты
- Недавно в кулуарах Верховной Рады Тищенко рассказывал журналистам, по каким ценам покупает продукты. Он признался, что ходит на Бессарабский рынок, который считают одним из самых дорогих в Киеве, и любит там дегустировать сало. Но неожиданно стал называть смешные цифры. Журналисты "Сегодня" сходили на этот рынок и увидели реальные цены.
- Также нам там рассказали, какое на самом деле сало покупает Тищенко. Продавцы отметили, что нардеп – частый покупатель на Бессарабском рынке.
- В соцсетях пользователи уже высмеяли Тищенко за гречку по 12 грн, учитывая, что сейчас ее цена уже перевалила за 40 грн.