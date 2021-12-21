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17 преступлений! В Польше назначили суд против экс-главы "Укравтодора"

Ирина Ковальчук
21 декабря, 19:27
За совершенные в Украине преступления Славомир Новак может оказаться в тюрьме на 15 лет

Славомир Новак / коллаж "Сегодня"

Окружная прокуратура в Варшаве направила в суд дело бывшего исполняющего обязанности главы "Укравтодора" (в 2016-2019 годах), экс-министра транспорта Польши Славомира Новака. Он обвиняется в создании организованной преступной группы, действовавшей на территории Польши и Украины.

Об этом сообщает польское агентство PAP.

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Обвинения

"Славомир Н. обвиняется в совершении 17 преступлений уголовного характера, в том числе в создании и руководстве международной организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на совершение коррупционных правонарушений и подкуп с целью защиты", — рассказала прокурор Александра Скшиняж.

Вместе с Новаком обвиняются еще 14 человек, в том числе трое граждан Украины и гражданин Турции. Они фигурируют в производстве в отношении международной организованной преступной группы, возглавляемой бывшим чиновником. Они занимались передачей взяток, отмыванием "грязных" денег, использованием служебного положения в корыстных целях, предоставлением ложных данных.

Польским правоохранителям удалось установить, что на своих должностях Новак получал взятки в обмен на содействие в получении выгодных должностей и контрактов от госкомпаний. Сумма полученных взяток составляет не менее 320 тысяч злотых (около 80 тысяч долларов США).

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Судьба министра

  • Ранее сообщалось, что Окружная прокуратура Варшавы выдвинула дополнительные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку по фактам получения взяток при реализации заказов на строительство дорог в Украине на сумму 315 тысяч евро.
  • На родине Новак был задержан в апреле 2020 года. Однако его выпустили под залог в 1 млн злотых (220 тысяч евро).
  • Летом этого года в Польше в рамках расследования в отношении экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака задержали еще одну фигурантку – гражданку Украины.
  • Также польские правоохранители нашли тайники с деньгами, которые принадлежали Новаку.
  • По данным СМИ, бывшему чиновнику грозит 15 лет лишения свободы.

Больше читайте в статье: "Экс-глава "Укравтодора" сбился с пути: кто такой Новак и каковы последствия его задержания".