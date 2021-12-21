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17 злочинів! У Польщі призначили суд проти ексглави "Укравтодору"

Ірина Ковальчук
21 грудня, 19:27
За скоєні в Україні злочини Славомір Новак може опинитися у в'язниці на 15 років

Славомір Новак / колаж "Сьогодні"

Окружна прокуратура у Варшаві направила до суду справу колишнього виконувача обов'язків голови "Укравтодору" (у 2016-2019 роках), ексміністра транспорту Польщі Славоміра Новака. Він звинувачується у створенні організованої злочинної групи, яка діяла на території Польщі та України.

Про це повідомляє польська агенція PAP.

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Звинувачення

"Славомір Н. звинувачується у вчиненні 17 злочинів кримінального характеру, у тому числі у створенні та керівництві міжнародної організованої злочинної групи, діяльність якої була спрямована на вчинення корупційних правопорушень та підкуп з метою захисту", – розповіла прокурор Олександра Скшиняж.

Разом із Новаком звинувачуються ще 14 людей, у тому числі троє громадян України та громадянин Туреччини. Вони фігурують у кримінальному провадженні стосовно міжнародної організованої злочинної групи, яку очолює колишній чиновник. Вони займалися передачею хабарів, відмиванням "брудних" грошей, використанням службового становища у корисливих цілях, наданням хибних даних.

Польським правоохоронцям вдалося встановити, що на своїх посадах Новак отримував хабарі в обмін на сприяння отриманню вигідних посад та контрактів від держкомпаній. Сума одержаних хабарів становить не менше 320 тисяч злотих (близько 80 тисяч доларів США).

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Доля міністра

  • Раніше повідомлялося, що Окружна прокуратура Варшави висунула додаткові звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку за фактами отримання хабарів під час реалізації замовлень на будівництво доріг в Україні на суму 315 тисяч євро.
  • На батьківщині Новака було затримано у квітні 2020 року. Однак його випустили під заставу в 1 млн злотих (220 тисяч євро).
  • Влітку цього року в Польщі в рамках розслідування стосовно екскерівника "Укравтодору" Славоміра Новака затримали ще одну фігурантку – громадянку України.
  • Також польські правоохоронці знайшли схованки з грошима, які належать Новаку.
  • За даними ЗМІ, колишньому чиновнику загрожує 15 років ув'язнення.

Більше читайте в статті: "Ексглава "Укравтодору" збився зі шляху: хто такий Новак і які наслідки його затримання".