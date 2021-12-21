17 злочинів! У Польщі призначили суд проти ексглави "Укравтодору"

Славомір Новак / колаж "Сьогодні"
Окружна прокуратура у Варшаві направила до суду справу колишнього виконувача обов'язків голови "Укравтодору" (у 2016-2019 роках), ексміністра транспорту Польщі Славоміра Новака. Він звинувачується у створенні організованої злочинної групи, яка діяла на території Польщі та України.
Про це повідомляє польська агенція PAP.
Звинувачення
"Славомір Н. звинувачується у вчиненні 17 злочинів кримінального характеру, у тому числі у створенні та керівництві міжнародної організованої злочинної групи, діяльність якої була спрямована на вчинення корупційних правопорушень та підкуп з метою захисту", – розповіла прокурор Олександра Скшиняж.
Разом із Новаком звинувачуються ще 14 людей, у тому числі троє громадян України та громадянин Туреччини. Вони фігурують у кримінальному провадженні стосовно міжнародної організованої злочинної групи, яку очолює колишній чиновник. Вони займалися передачею хабарів, відмиванням "брудних" грошей, використанням службового становища у корисливих цілях, наданням хибних даних.
Польським правоохоронцям вдалося встановити, що на своїх посадах Новак отримував хабарі в обмін на сприяння отриманню вигідних посад та контрактів від держкомпаній. Сума одержаних хабарів становить не менше 320 тисяч злотих (близько 80 тисяч доларів США).
Доля міністра
- Раніше повідомлялося, що Окружна прокуратура Варшави висунула додаткові звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку за фактами отримання хабарів під час реалізації замовлень на будівництво доріг в Україні на суму 315 тисяч євро.
- На батьківщині Новака було затримано у квітні 2020 року. Однак його випустили під заставу в 1 млн злотих (220 тисяч євро).
- Влітку цього року в Польщі в рамках розслідування стосовно екскерівника "Укравтодору" Славоміра Новака затримали ще одну фігурантку – громадянку України.
- Також польські правоохоронці знайшли схованки з грошима, які належать Новаку.
- За даними ЗМІ, колишньому чиновнику загрожує 15 років ув'язнення.
Більше читайте в статті: "Ексглава "Укравтодору" збився зі шляху: хто такий Новак і які наслідки його затримання".